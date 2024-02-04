Песков заявил, что ЕС "лепит" врага из России

Выделенные Украине €50 млрд являются ощутимой суммой для Евросоюза на фоне кризисных явлений, поэтому из России продолжают лепить образ врага. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
"[Им] нужно дальше лепить образ врага. Делать это фактурно, выпукло. С тем, чтобы оправдывать увеличение расходов", - сказал Песков, комментируя накачивание общественного мнения в Европе о якобы необходимости готовиться к войне с РФ.
Как отметил представитель Кремля, выделенные Киеву €50 млрд - "с одной стороны, для ЕС это сумма не очень серьезная, а с другой стороны, она все равно ощутимая на фоне тех кризисных явлений, которые проявляются в экономике стран Евросоюза".
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"Что такое Германия? Это экономический мотор Евросоюза. И целые секторы экономики Германии теряют свою привлекательность и конкурентоспособность", - сказал Песков. На этом фоне, продолжил он, в Евросоюзе, в том числе в ФРГ, пытаются "отвлекать внимание созданием какого-то врага и удерживанием вот этого имиджа". "И здесь, конечно, лучше нас [в качестве образа врага], наверное, в их понимании никого нет", - подчеркнул представитель Кремля.
1 февраля на саммите в бельгийской столице лидеры 27 стран ЕС приняли решение выделить из бюджета сообщества на финансовую поддержку Украины €50 млрд в течение четырех лет.