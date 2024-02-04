Песков заявил, что ЕС "лепит" врага из России

"Что такое Германия? Это экономический мотор Евросоюза. И целые секторы экономики Германии теряют свою привлекательность и конкурентоспособность", - сказал Песков. На этом фоне, продолжил он, в Евросоюзе, в том числе в ФРГ, пытаются "отвлекать внимание созданием какого-то врага и удерживанием вот этого имиджа". "И здесь, конечно, лучше нас [в качестве образа врага], наверное, в их понимании никого нет", - подчеркнул представитель Кремля.