$90.66+0.4398.64+1.24
Войти в почту

Рогов сообщил о подготовке Польши к разделу Украины

Польша готовится к разделу Украины, применяя информационные технологии. Подыскиваются исторические параллели и обоснования для грядущего захвата «восточных кресов». Так прокомментировал заявление польского президента Дуды глава Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов. Его цитирует РИА Новости.

Рогов сообщил о подготовке Польши к разделу Украины
© РИА Новости

Ранее польский президент Андрей Дуда заявил, что Крым исторически является частью России, и он не знает, сможет ли Киев его захватить.

Рогов считает, что подобное заявление Дуды свидетельствует о готовности Польши к разделу постукраинского пространства. Варшава претендует на земли Галицкой и Червонной Руси, которые в Польше называют «восточные кресы».

По словам Рогова, польские власти начали «информационную кампанию по подготовке к откусыванию этих земель»

«Они тестируют общественное мнение, выискивают исторические параллели и готовят обоснование для захвата западных земель, чтобы затем сравнить это с возращением Крыма в состав России», — считает политик.

Ранее в польском МИД попытались затушить скандал, разгоревшийся после высказывания Дуды о принадлежности Крыма России.

Политика
Владимир Рогов
Россия
Польша
Украина
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости