Рогов сообщил о подготовке Польши к разделу Украины

Польша готовится к разделу Украины, применяя информационные технологии. Подыскиваются исторические параллели и обоснования для грядущего захвата «восточных кресов». Так прокомментировал заявление польского президента Дуды глава Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов. Его цитирует РИА Новости.

Ранее польский президент Андрей Дуда заявил, что Крым исторически является частью России, и он не знает, сможет ли Киев его захватить.

Рогов считает, что подобное заявление Дуды свидетельствует о готовности Польши к разделу постукраинского пространства. Варшава претендует на земли Галицкой и Червонной Руси, которые в Польше называют «восточные кресы».

По словам Рогова, польские власти начали «информационную кампанию по подготовке к откусыванию этих земель»

«Они тестируют общественное мнение, выискивают исторические параллели и готовят обоснование для захвата западных земель, чтобы затем сравнить это с возращением Крыма в состав России», — считает политик.