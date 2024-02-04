Глава СЖР допустил скорый выход интервью Владимира Путина на канале Такера Карлсона
Американский журналист «неслучайно» приехал в Москву.
Таким мнением Владимир Соловьёв поделился в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». Он подчеркнул, что Карлсон давно планировал поговорить с президентом РФ. В случае реализации такого проекта руководству западных стран «будет трудно» повлиять на цензуру этой беседы.
«Несколько дней назад стало известно, что один из самых известных американских журналистов в мире Такер Карлсон приехал в Москву. Он гуляет по магазинам, посещает какие-то культурные мероприятия. Я думаю, что он неслучайно приехал. Он давно мечтал взять интервью у президента России. Мне кажется, есть большой шанс, что это у него получится. Вероятно, в ближайшие дни мы увидим это интервью. Это очень важное интервью с точки зрения именно американского журналиста. Вполне возможно, он задаст какие-то актуальные вопросы, может быть, острые вопросы. По крайней мере, очень трудно будет вырезать какие-то неприятные моменты, например, для американского руководства или руководства западных стран, потому что у Карлсона свой телеканал, который смотрят многие миллионы подписчиков. Это пойдёт по всему миру, пойдёт через интернет. Это очень важно — каким-то образом прояснить позицию России с точки зрения президента через такой очень мощный всемирный канал».
Ранее в США заявили о «судорогах» демократов из-за возможного интервью Путина Карлсону. По словам конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин, они «ненавидят, когда кто-то отходит от сценария».
О том, что бывшего ведущего телеканала Fox News заметили в Москве, стало известно минувшей ночью. В сети распространились фотографии, на которых Карлсон находится в Большом театре на балете «Спартак». В Telegram-каналах также опубликовали снимки журналиста в одном из столичных аэропортов.