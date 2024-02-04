«Несколько дней назад стало известно, что один из самых известных американских журналистов в мире Такер Карлсон приехал в Москву. Он гуляет по магазинам, посещает какие-то культурные мероприятия. Я думаю, что он неслучайно приехал. Он давно мечтал взять интервью у президента России. Мне кажется, есть большой шанс, что это у него получится. Вероятно, в ближайшие дни мы увидим это интервью. Это очень важное интервью с точки зрения именно американского журналиста. Вполне возможно, он задаст какие-то актуальные вопросы, может быть, острые вопросы. По крайней мере, очень трудно будет вырезать какие-то неприятные моменты, например, для американского руководства или руководства западных стран, потому что у Карлсона свой телеканал, который смотрят многие миллионы подписчиков. Это пойдёт по всему миру, пойдёт через интернет. Это очень важно — каким-то образом прояснить позицию России с точки зрения президента через такой очень мощный всемирный канал».