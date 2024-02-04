В России прокомментировали удар ВСУ по пекарне в Лисичанске

«Тут не может быть никаких слов, кроме слов соболезнования. Украина опять запугивает, говорит о чем-то. Уж не знаю, что они пытаются сказать. Только мирные жители здесь при чем? На Украине же не скажут, что они перепутали пекарню с военным объектом», — отреагировала Журова.