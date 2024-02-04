Шеремет прокомментировал слова президента Польши Дуды о Крыме

Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что Дуда набрался смелости и фактически дал сигнал Киеву оставить крымчан в покое и перестать тешить себя иллюзиями насчёт полуострова.

«Крым никогда не вернётся в Украину, и Западу пора с этим смириться», — подчеркнул Шеремет.

В то же время, по его словам, слова Дуды показывают лицемерие Запада, который последние десять лет «врали» о якобы отсутствии законных оснований для воссоединения полуострова с Россией.

Ранее Дуда в интервью Kanal Zero признался, что не уверен в способности Украины вернуть Крым под свой контроль.

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Дуда шокировал украинские власти своим заявлением об исторической принадлежности Крыма.