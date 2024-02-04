Замглавы МИД посетил Южную Корею и затронул тему Украины

Заместитель главы МИД России по делам Азии и Тихого океана Андрей Руденко посетил Южную Корею, сообщает РИА Новости.

Он провел несколько переговоров с местными коллегами. Российский дипломат находился с визитом в этой стране с 1 по 4 февраля. Ранее он встретился с замминистра иностранных дел Чон Бён Воном. Речь шла о двусторонних вопросах и международной обстановке, включая Украину.

Как сообщает южнокорейское внешнеполитическое ведомство, Сеул донес до Москвы позицию по военному сотрудничеству между Россией и Северной Кореей, призвав РФ действовать ответственно. Также Южная Корея попросила о сотрудничестве, «чтобы законные права и интересы наших граждан и компаний в России не были нарушены».