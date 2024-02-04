Слова президента Польши о Крыме назвали шоком для Украины

«Я не знаю, вернет ли Украина Крым, но я верю, что она вернет Донецк и Луганск. Крым является особенным местом, в том числе и по историческим причинам. На самом деле, если мы посмотрим исторически, он находился в руках России большую часть времени», — подчеркнул он.