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Захарова назвала мобилизацию на Украине истреблением народа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Украине сознательным истреблением народа руками президента страны Владимира Зеленского и его администрации.

Захарова назвала мобилизацию на Украине истреблением народа
© globallookpress.com

По ее словам, подобные действия в стране совершают те, кто реализует американскую политику, но не народа США, а группки людей, среди которых «есть внуки нацистов и неонацисты сегодняшние».

«Это истребление руками Зеленского и его компанией народа Украины», — подчеркнула дипломат.

Ранее Захарова пообещала, что Москва сделает все, чтобы «преступления украинской стороны и Владимира Зеленского» не были забыты в мире.

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Мария Захарова
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