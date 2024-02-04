Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Украине сознательным истреблением народа руками президента страны Владимира Зеленского и его администрации.

По ее словам, подобные действия в стране совершают те, кто реализует американскую политику, но не народа США, а группки людей, среди которых «есть внуки нацистов и неонацисты сегодняшние».

«Это истребление руками Зеленского и его компанией народа Украины», — подчеркнула дипломат.