Захарова назвала цель ударов США по Ираку и Сирии

Удары авиации США по территории Ирака и Сирии, при нанесении которых были задействованы стратегические бомбардировщики, снова показали миру агрессивную сущность политики Вашингтона на Ближнем Востоке, рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова. Комментарий дипломата опубликован на официальном сайте ведомства.

Авиаудары, предположила Захарова, специально рассчитаны на дальнейшее разжигание противостояния на Ближнем Востоке. Она добавила, что постоянные атаки на объекты вооруженных группировок служат тому, чтобы ввергнуть в конфликт крупнейшие страны региона.

По ее мнению, масштабная операция, преподнесенная президентом Соединенных Штатов Джо Байденом как «акт возмездия» за атаку с применением дрона «неустановленного происхождения» по американской базе в Иордании, не может быть ничем оправдана.

«Последние события подтверждают: США не ищут и никогда не искали решений проблем в регионе», — заметила Захарова.