Захарова прокомментировала заявление Данилова о демилитаризованной зоне

Власти Украины пытаются создать иллюзию деятельности для западных партнеров, отметила представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишут «Известия».

Ранее в субботу, 3 февраля, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов пригрозил отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы или Санкт-Петербурга. Он отметил, что бойцы ВСУ желают получить как можно больше средств поражения.

«Если раньше киевский режим блефовал, то сейчас уже пытается придумать хоть что-то, чтобы создать у западных спонсоров ощущение деятельности», — подчеркнула Захарова.

Напомним, что в 2022-2023 годах украинские официальные лица сделали большое количество заявлений по международной повестке. В частности, в Киеве пообещали вернуть под свой контроль Крым, Донбасс, а также захватить ряд приграничных областей.