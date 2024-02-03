$90.66+0.4398.64+1.24
Войти в почту

В Госдуме прокомментировали удары США по Ираку и Сирии

Масштабные удары Соединенных Штатов по иранским объектам в Ираке и Сирии могут спровоцировать дальнейшее противостояние в макрорегионе, заявил глава комитета ГД по международным делам, кандидат в президенты от ЛДПР Леонид Слуцкий. Об этом пишет РИА «Новости».

В Госдуме прокомментировали удары США по Ираку и Сирии
© globallookpress.com

Ранее в Пентагоне заявили о масштабном ударе по военным объектам в Сирии и Ираке. В ведомстве подчеркнули, что атаки были произведены в ответ на нападение на базу коалиции в Иордании, в результате которого погибли трое военнослужащих США и 40 получили ранения.

Названо число погибших в результате ударов США по западу Ирака

Слуцкий предположил, что атаки ВВС США могут привести к тому, что в конфликт окажутся вовлеченными новые акторы, что, в свою очередь, приведет к «окончательному взрыву» на Ближнем Востоке. Кроме того, заметил политик, США «снова вторглись на территорию суверенных государств».

По его мнению, слова Байдена о том, что Вашингтон не ищет конфликта в макрорегионе, произнесенные после ударов по 85 объектам в Сирии и Ираке, являются «издевательством над здравым смыслом».

Соединенным Штатам следует встать на путь деэскалации на Ближнем Востоке, констатировал Слуцкий.

Ранее в Минобороны Сирии заявили, что удары со стороны США по объектам на востоке республики ничем не могут быть оправданы.

Политика
Комитет госдумы по международным делам
ЛДПР
Госдума
Пентагон
Сирийская Арабская Республика
Ирак
Соединенные Штаты
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости