В Госдуме прокомментировали удары США по Ираку и Сирии

Ранее в Пентагоне заявили о масштабном ударе по военным объектам в Сирии и Ираке. В ведомстве подчеркнули, что атаки были произведены в ответ на нападение на базу коалиции в Иордании, в результате которого погибли трое военнослужащих США и 40 получили ранения.

Слуцкий предположил, что атаки ВВС США могут привести к тому, что в конфликт окажутся вовлеченными новые акторы, что, в свою очередь, приведет к «окончательному взрыву» на Ближнем Востоке. Кроме того, заметил политик, США «снова вторглись на территорию суверенных государств».

По его мнению, слова Байдена о том, что Вашингтон не ищет конфликта в макрорегионе, произнесенные после ударов по 85 объектам в Сирии и Ираке, являются «издевательством над здравым смыслом».

Соединенным Штатам следует встать на путь деэскалации на Ближнем Востоке, констатировал Слуцкий.