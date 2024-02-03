В Кремле оценили отношение США к России

США враждебно относятся к России «во всех проявлениях», но руководство России это знает и остается начеку. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.

Песков сказал, что Вашингтон пытается переложить на ЕС финансовое бремя поддержки Киева. Пока это удается, недавно европейцы обязались предоставить Зеленскому 50 миллиардов евро в течение нескольких лет. Однако дальше американцам придется сложнее: надо «выкручиваться, так, чтобы самим ничего не тратить, только зарабатывать».

«Но в любом случае они сохраняют свое такое враждебное отношение к нашей стране во всех проявлениях», — отметил Песков.

По его словам, в Кремле это знают и остаются начеку, «наш президент знает, что делать» и специальная военная операция продолжается.