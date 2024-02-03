Песков заявил, что поставки США Украине не повлияют на ход СВО

"Что касается сюрпризов - да, Соединенные Штаты, являясь прямым участником этого конфликта, сохраняя и повышая степень своей прямой вовлеченности в этот конфликт, продолжают провоцировать киевский режим на продолжение войны. Это никоим образом не может повлиять на ход специальной военной операции. И это никоим образом не может повлиять на исход специальной военной операции, все цели будут достигнуты. Американцы делают больнее украинцам, американцы делают так, чтобы больше украинцев погибали. Это делают именно американцы, и они должны это понимать", - заявил пресс-секретарь президента, комментируя слова замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд о "сюрпризах" для РФ на поле боя.