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Песков заявил, что поставки США Украине не повлияют на ход СВО

Поставки Вашингтона киевскому режиму никоим образом не повлияют ни на ход, ни на результаты СВО. Они только делают больнее самим украинцам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". Фрагмент программы выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Песков заявил, что поставки США Украине не повлияют на ход СВО
© РИА Новости

"Что касается сюрпризов - да, Соединенные Штаты, являясь прямым участником этого конфликта, сохраняя и повышая степень своей прямой вовлеченности в этот конфликт, продолжают провоцировать киевский режим на продолжение войны. Это никоим образом не может повлиять на ход специальной военной операции. И это никоим образом не может повлиять на исход специальной военной операции, все цели будут достигнуты. Американцы делают больнее украинцам, американцы делают так, чтобы больше украинцев погибали. Это делают именно американцы, и они должны это понимать", - заявил пресс-секретарь президента, комментируя слова замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд о "сюрпризах" для РФ на поле боя.

Политика
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