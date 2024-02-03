Песков прокомментировал поездку Нуланд на Украину

Песков оценил поездку заместителя госсекретаря США Нуланд на Украину
Визиты заместителя американского государственного секретаря по политическим делам Виктории Нуланд в Киев, как правило, добром не кончаются. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, фрагмент из интервью которого в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.
Корреспондент попросил представителя президента РФ прокомментировать одно из последних высказываний американской чиновницы. Речь идет о выступлении Нуланд в украинской столице, в ходе которого она пообещала российскому лидера Владимиру Путину «милые сюрпризы на поле боя».
«Во-первых, я, конечно, предпочел бы не комментировать госпожу Нуланд. Думаю, это было бы лучше делать моим коллегам из министерства иностранных дел. Во-вторых, как правило, приезд Виктории Нуланд в Киев добром не кончается», — сказал Песков.
Ранее Нуланд заявила, что новое дальнобойное оружие для ВСУ уже едет на фронт.