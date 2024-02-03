$90.66+0.4398.64+1.24
Войти в почту

Песков оценил поездку заместителя госсекретаря США Нуланд на Украину

Визиты заместителя американского государственного секретаря по политическим делам Виктории Нуланд в Киев, как правило, добром не кончаются. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, фрагмент из интервью которого в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

Песков прокомментировал поездку Нуланд на Украину
© РИА Новости

Корреспондент попросил представителя президента РФ прокомментировать одно из последних высказываний американской чиновницы. Речь идет о выступлении Нуланд в украинской столице, в ходе которого она пообещала российскому лидера Владимиру Путину «милые сюрпризы на поле боя».

Названа причина визита Нуланд в Киев

«Во-первых, я, конечно, предпочел бы не комментировать госпожу Нуланд. Думаю, это было бы лучше делать моим коллегам из министерства иностранных дел. Во-вторых, как правило, приезд Виктории Нуланд в Киев добром не кончается», — сказал Песков.

Ранее Нуланд заявила, что новое дальнобойное оружие для ВСУ уже едет на фронт.

Политика
Павел Зарубин
Виктория Нуланд
Дмитрий Песков
Владимир Путин
Киев
Соединенные Штаты
Украина
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости