Лидеры Европейского союза, приняв решение о выделении нацистскому киевскому режиму 50 млрд евро, нажали на спусковой крючок, который запустит политические процессы и приведет к власти новых лидеров, которые будут бороться за благополучие европейцев, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Деньги из бюджета ЕС потратят на разжигание войны вместо того, чтобы направить их на помощь гражданам Европы и решение внутренних проблем, считает Володин. Он напомнил, что в большинстве европейских стран сложилась тяжелая ситуация в сельском хозяйстве: из-за роста цен на топливо и сокращения субсидий тысячи фермеров проводят забастовки и протесты.

По его словам, уничтожение экономики Европы отвечает только интересам Вашингтона, поскольку закрывающиеся европейские предприятия переезжают в США.

«По данным соцопросов, 76% немцев недовольны работой правительства Шольца. Во Франции рейтинг Макрона упал до 24% – самого низкого уровня поддержки. Руководство Евросоюза и государств, входящих в его состав, безответственно в принятии решений, действует вопреки национальным интересам», – пишет Володин.

Он считает, что приход к власти новых лидеров, ориентированных на решение внутренних проблем Европы, неизбежен.

Ранее газета Financial Times писала, что выделение ЕС помощи Киеву в размере 50 млрд евро вызвало неоднозначную реакцию в Европарламенте.