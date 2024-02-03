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Володин предрек смену власти в ЕС из-за помощи Украине

Лидеры Европейского союза, приняв решение о выделении нацистскому киевскому режиму 50 млрд евро, нажали на спусковой крючок, который запустит политические процессы и приведет к власти новых лидеров, которые будут бороться за благополучие европейцев, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин предрек смену власти в ЕС из-за помощи Украине
© РИА Новости

Деньги из бюджета ЕС потратят на разжигание войны вместо того, чтобы направить их на помощь гражданам Европы и решение внутренних проблем, считает Володин. Он напомнил, что в большинстве европейских стран сложилась тяжелая ситуация в сельском хозяйстве: из-за роста цен на топливо и сокращения субсидий тысячи фермеров проводят забастовки и протесты.

По его словам, уничтожение экономики Европы отвечает только интересам Вашингтона, поскольку закрывающиеся европейские предприятия переезжают в США.

«По данным соцопросов, 76% немцев недовольны работой правительства Шольца. Во Франции рейтинг Макрона упал до 24% – самого низкого уровня поддержки. Руководство Евросоюза и государств, входящих в его состав, безответственно в принятии решений, действует вопреки национальным интересам», – пишет Володин.

Он считает, что приход к власти новых лидеров, ориентированных на решение внутренних проблем Европы, неизбежен.

Ранее газета Financial Times писала, что выделение ЕС помощи Киеву в размере 50 млрд евро вызвало неоднозначную реакцию в Европарламенте.

Лидеры стран ЕС согласовали выделение 50 млрд евро Украине на четыре года. Венгрия неоднократно блокировала решения о финансировании Киева, однако в результате давления и шантажа Будапешт проголосовал положительно.

Политика
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