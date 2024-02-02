В МИД РФ высказались о передаче доходов от использования активов РФ Украине

В МИД РФ высказались о передаче доходов от использования российских активов Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «банальным воровством» использование доходов от российских активов для оказания помощи Украине. По мнению Захаровой, оно «вполне укладывается в парадигму «миропорядка, основанного на правилах», навязываемого Западом мировому сообществу».
Дипломат рассказала, что план Евросоюза предполагает передачу Киеву 33 млрд евро в виде кредитов, которые ещё глубже загонят страну в долговую яму. Ещё 17 млрд — это безвозмездные гранты, которые будут обеспечиваться, в том числе, за счёт доходов от использования замороженных российских активов.