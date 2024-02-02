В МИД РФ высказались о передаче доходов от использования активов РФ Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «банальным воровством» использование доходов от российских активов для оказания помощи Украине . По мнению Захаровой, оно «вполне укладывается в парадигму «миропорядка, основанного на правилах», навязываемого Западом мировому сообществу».

Дипломат рассказала, что план Евросоюза предполагает передачу Киеву 33 млрд евро в виде кредитов, которые ещё глубже загонят страну в долговую яму. Ещё 17 млрд — это безвозмездные гранты, которые будут обеспечиваться, в том числе, за счёт доходов от использования замороженных российских активов.