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Захарова заявила, что Киев сам себя посадил на скамью подсудимых в Гааге

Киев сам себя посадил на скамью подсудимых, начав дело «Украина против России». Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова заявила, что Киев сам себя посадил на скамью подсудимых в Гааге
© РИА Новости

Она напомнила, что в конце января Международный суд ООН отклонил большую часть претензий со стороны Украины в адрес России по конвенции о расовой дискриминации. По словам Захаровой, суд принял такое решение, поскольку обвинения Киева не имели отношения к конвенции. Причем в этом вопросе Украине не помогло даже «беспрецедентное вмешательство коллективного Запада», отметила она.

«В итоге на рассмотрении суда остался только один вопрос – совершала ли Украина геноцид в Донбассе. То есть Киев сам себя посадил на скамью подсудимых в рамках собственных претензий», — отметила Захарова.

На этом фоне, по ее мнению, остается «только поаплодировать киевским умельцам и их западным покровителям: они выстрелили себе в ногу».

Политика
Мария Захарова
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