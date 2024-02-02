Захарова заявила, что Киев сам себя посадил на скамью подсудимых в Гааге
Киев сам себя посадил на скамью подсудимых, начав дело «Украина против России». Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила, что в конце января Международный суд ООН отклонил большую часть претензий со стороны Украины в адрес России по конвенции о расовой дискриминации. По словам Захаровой, суд принял такое решение, поскольку обвинения Киева не имели отношения к конвенции. Причем в этом вопросе Украине не помогло даже «беспрецедентное вмешательство коллективного Запада», отметила она.
«В итоге на рассмотрении суда остался только один вопрос – совершала ли Украина геноцид в Донбассе. То есть Киев сам себя посадил на скамью подсудимых в рамках собственных претензий», — отметила Захарова.
На этом фоне, по ее мнению, остается «только поаплодировать киевским умельцам и их западным покровителям: они выстрелили себе в ногу».