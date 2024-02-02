Захарова заявила, что Киев сам себя посадил на скамью подсудимых в Гааге

Киев сам себя посадил на скамью подсудимых, начав дело « Украина против России ». Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова .

Она напомнила, что в конце января Международный суд ООН отклонил большую часть претензий со стороны Украины в адрес России по конвенции о расовой дискриминации. По словам Захаровой, суд принял такое решение, поскольку обвинения Киева не имели отношения к конвенции. Причем в этом вопросе Украине не помогло даже «беспрецедентное вмешательство коллективного Запада», отметила она.