Выступивший в Госдуме в джинсах депутат призвал не судить его по одежке

Депутат от партии «Новые люди» Владимир Плякин, которому сделали замечание за джинсы, призвал не судить людей по одежке. Соответствующее заявление он сделал у себя в Telegram-канале.

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Ранее во время заседания в Госдуме Плякин вышел на трибуну в джинсах. Вице-спикер ГД Ирина Яровая, увидев его внешний вид, сделала депутату замечание.

По словам Плякина, в тот момент на заседании обсуждался законопроект, который касается круглосуточных алкогольных магазинов на первых этажах многоквартирных домов.

«Каково же было мое удивление, когда вместо обсуждения документа, они внезапно стали обсуждать... мои брюки. Четвертые сутки пылают станицы — смотрите, депутат Плякин пришел в сессионный зал не в тех штанах. Надеюсь, люди будут судить нас по поступкам, а не по одежке. Работаем дальше», — написал депутат.

В поддержку Плякина выступила замруководителя фракции Сардана Авксеньева, которая у себя в Telegram-канале опубликовала фотографию с ним в джинсах. В посте она заявила, что такая одежда не мешает им быть «серьезными и ответственными людьми» на работе.