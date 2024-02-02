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Путин воздержался и не показал авторам антироссийских санкций неприличный жест

Оборонно-промышленный комплекс сумел выстоять за эти два непростые года и достойно себя показать. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме в Туле "Все для победы!".

Путин воздержался от неприличного жеста
© Российская Газета

Президент напомнил, как России предрекали после санкций крах, и Запад питал надежды, что под их давлением страна отступит.

"Хочется показать известный жест. Не буду этого делать, здесь много девушек", - пошутил Путин.

Президент подчеркнул, что российская экономика наоборот продемонстрировала устойчивость и выдержала беспрецедентное внешнее давление.

Политика
Владимир Путин