«Тот же Зеленский»: в Госдуме предрекли Пашиняну «потерю Еревана»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян идет по пути разрушения отношений с Россией, подобно украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, заявил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, глава армянского правительства рискует «потерять Ереван».

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Пашинян в Армении занимается ровно тем же самым, чем Зеленский на Украине — последовательно и неуклонно ухудшает отношения с Россией, несмотря на то, что это крайне невыгодно его народу и в какой-то степени может быть даже опасно, — сказал парламентарий.

Он отметил, что Армения отвернулась от структур ОДКБ, стала принимать участие в учениях НАТО. Теперь же Пашинян намеревается отказаться от сотрудничества с РФ в военной сфере, забыв, что его предыдущий демарш привел к событиям в Карабахе, указал депутат. При этом он добавил, что армянский политик обвиняет в ошибках, совершаемых на политическом поприще, именно Россию.

Пусть отказывается, надеется на помощь Запада, только помнит, что так и Ереван скоро можно потерять, — заключил Журавлев.

О том, что Россия больше не может быть основным партнером Армении в оборонной и военно-технической сферах Пашинян заявил накануне. По его словам, на то есть «объективные и субъективные» причины.