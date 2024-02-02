Путин поддержал идею введения уроков цифровой гигиены в школе
Президент России Владимир Путин поддержал предложение руководителя цифровых проектов Народного фронта Михаила Камышева добавить к школьным урокам информатики блок о цифровой гигиене.
"Чтобы наши дети еще со школы понимали, как отличить фейк, как разбираться в информации, развивать критическое мышление. Поскольку противник борется не только на поле боя, но и на цифровом поле", - указал представитель НФ.
"Вам спасибо за предложение. Я с министром (просвещения) Сергеем Сергеевичем (Кравцовым) переговорю обязательно, обещаю вам, - ответил президент. - Предложение хорошее, безусловно, востребованное. Обязательно позанимаемся этом. Это очень важное направление".
Михаил Камышев также рассказал об успешной работе разработанного Народным фронтом приложения "Радар", которое позволяет бороться с беспилотниками. Приложение работает на всех гаджетах с операционной системой Android, отметил активист.
"А компания Apple, видимо, участвует в спецоперации на стороне противника", - добавил он.