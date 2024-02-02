Путин назвал украинских неонацистов подонками

"Мы же знаем, что там творилось, что творили подонки. Ну только неонацисты могут так поступать. Вот в чем все дело, вот с кем мы имеем дело. И если бы не этот настрой общества, ничего бы не происходило. Мы делаем то, что ждут от нас люди", – заключил Путин.