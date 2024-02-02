Путин назвал украинских неонацистов подонками
России известно, что творили украинские неонацисты в Харьковской области после отхода оттуда российских подразделений, заявил Владимир Путин, назвав их подонками.
Он отметил, что если бы не был уверен и не знал, что люди по всей стране, и в Крыму в том числе, хотят возвращения Крыма в состав России, то никогда бы этого не делал.
"Я был уверен, что и крымчане, и вся Россия хотят этого возвращения на Родину, так же как подавляющее большинство людей в стране хотят помочь Донбассу, не хотят бросать людей там под колеса этих неонацистов", – сказал российский лидер во время встречи с участниками форума "Все для Победы" в Туле.
Президент признал, что ему больно говорить о том, что творилось.
"Мы же знаем, что там творилось, что творили подонки. Ну только неонацисты могут так поступать. Вот в чем все дело, вот с кем мы имеем дело. И если бы не этот настрой общества, ничего бы не происходило. Мы делаем то, что ждут от нас люди", – заключил Путин.
Ранее Путин отметил, что сложившаяся вокруг спецоперации ситуация, вынудившая РФ защищать свои интересы, говорит об устоявшемся фундаменте воспитания у граждан. На фоне СВО поднялась "историческая Россия", указал он.