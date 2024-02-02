Путин рассказал, что определяет победителя на поле боя

«Успеха добивается тот, кто быстро реагирует на те средства поражения, разведки и подавления, которые применяет противник, быстро на это реагируют, причем не только находят возможность их подавлять, но и делать свои более эффективные средства», — сказал Путин на встрече с активом участников форума «Все для победы!».