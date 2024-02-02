$90.66+0.4398.64+1.24
Войти в почту

Путин рассказал, что определяет победителя на поле боя

На поле боя побеждает тот, кто быстрее реагирует на средства поражения и разведки противника. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Путин рассказал, что определяет победителя на поле боя
© РИА Новости

Он указал, что в XXI веке, чтобы быть успешными на поле боя, «нужно быстро и адекватно реагировать на происходящие на поле боя события».

«Успеха добивается тот, кто быстро реагирует на те средства поражения, разведки и подавления, которые применяет противник, быстро на это реагируют, причем не только находят возможность их подавлять, но и делать свои более эффективные средства», — сказал Путин на встрече с активом участников форума «Все для победы!».

По его словам, именно это является «сегодняшней особенностью ведения вооруженной борьбы».

Политика
Владимир Путин
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости