Путин рассказал, что определяет победителя на поле боя
На поле боя побеждает тот, кто быстрее реагирует на средства поражения и разведки противника. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, передает ТАСС.
Он указал, что в XXI веке, чтобы быть успешными на поле боя, «нужно быстро и адекватно реагировать на происходящие на поле боя события».
«Успеха добивается тот, кто быстро реагирует на те средства поражения, разведки и подавления, которые применяет противник, быстро на это реагируют, причем не только находят возможность их подавлять, но и делать свои более эффективные средства», — сказал Путин на встрече с активом участников форума «Все для победы!».
По его словам, именно это является «сегодняшней особенностью ведения вооруженной борьбы».
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