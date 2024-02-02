Путин раскрыл основу успеха России на передовой

Многие россияне на данный момент поддерживают действия армии и флота России, что является основой для успешного ведения боевых действий ВС РФ. Об этом рассказал Владимир Путин на форуме "Все для победы!" в Туле.

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"Чувствуя эту поддержку, они, конечно, приобретают новые силы для того, чтобы выполнять те сложнейшие и опасные задачи, которые они выполняют", – уточнил президент РФ.

Кроме того, российский лидер указал на то, что руководители неонацистов, которые перехватили власть на Украине после госпереворота, направляют Киев на продолжение боевых действий. По его словам, киевские власти используются этими хозяевами как метод борьбы с РФ.