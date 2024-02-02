Путин: хозяева украинских неонацистов подталкивают их к продолжению конфликта
Российский президент Владимир Путин заявил, что хозяева неонацистов, которые захватили власть на Украине после госпереворота, нацеливают их на продолжение конфликта с Россией.
Об этом он сказал в ходе встречи с участниками форума «Всё для Победы!».
Путин отметил, что хозяева сегодняшних украинских неонацистов используют их в качестве инструмента в борьбе с Россией.
Ранее российский лидер отметил, что Россия предпримет все возможные усилия, чтобы пресечь и окончательно истребить нацизм.
По его словам, сегодняшние последователи нацистских палачей обречены.