Российский президент Владимир Путин заявил, что хозяева неонацистов, которые захватили власть на Украине после госпереворота, нацеливают их на продолжение конфликта с Россией.

Об этом он сказал в ходе встречи с участниками форума «Всё для Победы!».

Путин отметил, что хозяева сегодняшних украинских неонацистов используют их в качестве инструмента в борьбе с Россией.

Ранее российский лидер отметил, что Россия предпримет все возможные усилия, чтобы пресечь и окончательно истребить нацизм.