$90.66+0.4398.64+1.24
Войти в почту

Путин: хозяева украинских неонацистов подталкивают их к продолжению конфликта

Российский президент Владимир Путин заявил, что хозяева неонацистов, которые захватили власть на Украине после госпереворота, нацеливают их на продолжение конфликта с Россией.

Путин: хозяева украинских неонацистов подталкивают их к продолжению конфликта
© РИА Новости

Об этом он сказал в ходе встречи с участниками форума «Всё для Победы!».

Путин отметил, что хозяева сегодняшних украинских неонацистов используют их в качестве инструмента в борьбе с Россией.

Ранее российский лидер отметил, что Россия предпримет все возможные усилия, чтобы пресечь и окончательно истребить нацизм.

По его словам, сегодняшние последователи нацистских палачей обречены.

Политика
Владимир Путин
Россия
Украина