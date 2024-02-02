Зарубежные страны пока не откликнулись на предложение президента РФ Владимира Путина о международном расследовании атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на самолет Ил-76 с украинскими военнопленным. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ТАСС

«Нет. Мне неизвестно о том, что кто-то откликнулся на эту идею президента», — заявил он. RT на русском