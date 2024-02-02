Зампред парламента Крыма по дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус заявил о причастности Запада к попыткам ВСУ устроить геноцид на территории полуострова. Об этом политик сообщил в интервью РИА Новости.

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"Западные страны напрямую причастны к попытке украинских войск устроить геноцид в Крыму", - подчеркнул Шонус.

Он добавил, что ВСУ используют предоставленное Западом оружие против мирных жителей, в связи с чем политика России на Украине должна продолжаться до победы Москвы в украинском кризисе.

До этого советник командования ВВС Украины Юрий Игнат признал, что Вооруженные силы Украины атакуют Крым ракетами, предоставленными западными странами.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сделает все для истребления нацистской идеологии. Он подчеркнул, что невозможно остановить стремление миллионов людей на всей планете к свободе, справедливости, миру и безопасности.

Путин также отмечал, что СВО — не начало войны, а попытка вооруженными средствами прекратить войну, которую киевские власти сами начали в Донбассе.

Президент России подчеркнул, что "геополитический противник" РФ совершил госпереворот и начал физически истреблять тех, кто был готов выстраивать нормальные отношения с Россией.