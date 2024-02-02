Захарова высказалась о политике США в отношении израильских поселенцев

Указ президента Джо Байдена, разрешающий водить санкции против израильских поселенцев, является продолжением «кровавого лицемерия» США на Ближнем Востоке. Об этом заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Подписанный ранее Байденом указ позволяет вводить финансовые санкции и визовые ограничения в отношении еврейских поселенцев, которые «нападали или запугивали палестинцев или захватывали их имущество» на Западном берегу реки Иордан.

В Белом доме считают, что эти меры окажут содействие в установлении «мира и безопасности не только для палестинцев, но и израильтян», поскольку развернувшийся в секторе Газа конфликт представляет «серьезную угрозу на всем Ближнем Востоке».

Комментируя этот указ, Захарова напомнила, что ранее в Белом Доме признавали «поселенческую деятельность Израиля, мотивируя израильтян к освоению палестинских земель».

«А затем президент США принимает указ, разрешающий американской администрации вводить санкции против еврейских поселенцев. Вот эта постоянная манипуляция и есть проявление национализма и ксенофобии, когда на чувствах палестинцев и израильтян, иудеев и мусульман американское государство играет в зависимости от политической выгоды и ради очередной «сделки Белого дома»», - констатировала официальный представитель МИД России.

Она назвала подобные действия «кровавым лицемерием Вашингтона».