Совфед обратится к парламентам мира в связи с поставками Западом оружия ВСУ

Комитет Совета федерации по международным делам обсудит обращение палаты к парламентам стран мира в связи с поставками западных государств оружия и военной техники Украине. Об этом говорится в повестке комитета, передает РИА Новости.

Соответствующий вопрос будет обсужден сенаторами на заседании 5 февраля. Других подробностей не приводится.

Россия неоднократно призывала коллективный Запад к прекращению поставок оружия Украине.

Накануне, 1 февраля, Государственная дума на пленарном заседании приняла обращение к конгрессу США в связи с терактом, в результате которого был сбит российский военный самолет Ил-76.