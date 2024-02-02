В Кремле ответили на вопрос о передаче Украине тел погибших на Ил-76

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина не обращалась в Кремль с просьбой передать тела военных, погибших при крушении Ил-76. Об этом сообщает РИА Новости.

Транспортный самолет Ил-76, в котором везли на обмен украинских военнослужащих, потерпел крушение 24 января в Белгородской области, все находившиеся на его борту погибли - это шестеро членов экипажа, три сотрудника военной полиции и 65 украинских военных.

В Минобороны России назвали крушение результатом теракта ВСУ.

1 февраля в СК назвали тип вооружения, из которого был сбит самолет, - это ракета MIM-104A американского комплекса Patriot.