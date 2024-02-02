В России допустили факт прослушки Зеленского и Залужного

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Комментируя появившуюся в американских СМИ новость о разговоре между украинским лидером и военачальником, дипломат указала, что источником информации может быть ограниченный круг осведомленных лиц.

По ее словам, возможны три варианта: при первом информацию в США передают свидетели разговора, при втором — сами участники. Третий вариант заключается в том, что американские спецслужбы прослушивают украинских политиков.