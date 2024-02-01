Захарова: группа «Би-2» отказалась от консульской помощи в Таиланде

Участники рок-группы «Би-2» отказались от помощи российского консульства на Пхукете, рассказала в интервью телеканалу «360» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что в Таиланде музыканты попали в неприятную ситуацию. Вместе с тем, добавила она, причиной этого стало нарушение коллективом местного миграционного законодательства.

Захарова заметила, что в королевстве очень строгие миграционные законы, четко регламентирующие, что допускается делать приезжим, а что нет. С тем, чтобы вести концертную деятельность, добавила она, исполнители должны были правильно выбрать тип визы при оформлении.

«[В итоге] их препроводили туда, где они оказались. Только из-за того, что они сами нарушили закон», — уточнила представитель МИД.