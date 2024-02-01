В МИД России раскритиковали страны, отказавшиеся финансировать БАПОР

В МИД России выступили против коллективного наказания Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) из-за возможной причастности ряда ее членов к атаке на Израиль 7 октября. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в телефонном разговоре с генеральным комиссаром БАПОР Филиппом Лаззарини 1 февраля, сообщается на сайте ведомства.

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В январе 15 западных стран объявили о приостановке финансирования БАПОР из-за подозрения, что 12 сотрудников агентства участвовали или были причастны к атаке ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. БАПОР недополучила порядка 800 миллионов долларов США (75 процентов бюджета организации).

В МИД РФ заявили, что подозрения в отношении 12 сотрудников агентства не могут и не должны использоваться для коллективного наказания всей структуры (персонал агентства в Газе насчитывает 13 тысяч человек) и почти 6 миллионов палестинцев.