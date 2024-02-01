Путин посетит Башкортостан

«Спасибо большое за приглашение, с удовольствием приеду в Башкортостан, действительно, у вас добрая земля и очень радушные люди... Республика развивается быстрыми хорошими темпами, так что с удовольствием это сделаю. Увидимся с вами в ближайшее время, поговорим по вопросам развития республики», — сказал президент.