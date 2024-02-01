Путин спел гимн России вместе с участниками "Движения первых"
Президент РФ Владимир Путин принял сегодня участие в съезде "Движения первых" и спел вместе с его участниками гимн России.
Путин, выйдя на сцену на ВДНХ, назвал участников движения огромной армией. Только тех, кто в этот день приехал в Москву, набралось 300 тысяч человек.
"А всего вас почти пять миллионов членов движения", - сказал президент.
Выступление главы государства ребята приветствовали скандированием "Россия", после чего они а капелла начали петь российский гимн. Владимир Путин к ним присоединился и подносил участникам свой микрофон, чтобы их было лучше слышно.
Отметим, что "Движение первых" было создано в 2022 году при поддержке президента РФ. 1 февраля на ВДНХ, на выставке "Россия", проходит второй завершающий день съезда организации.