$90.23+0.5697.40+0.29
Войти в почту

Путин спел гимн России вместе с участниками "Движения первых"

Президент РФ Владимир Путин принял сегодня участие в съезде "Движения первых" и спел вместе с его участниками гимн России.

Путин, выйдя на сцену на ВДНХ, назвал участников движения огромной армией. Только тех, кто в этот день приехал в Москву, набралось 300 тысяч человек.

"А всего вас почти пять миллионов членов движения", - сказал президент.

Выступление главы государства ребята приветствовали скандированием "Россия", после чего они а капелла начали петь российский гимн. Владимир Путин к ним присоединился и подносил участникам свой микрофон, чтобы их было лучше слышно.

Отметим, что "Движение первых" было создано в 2022 году при поддержке президента РФ. 1 февраля на ВДНХ, на выставке "Россия", проходит второй завершающий день съезда организации.

Политика
Видео
Владимир Путин
ВДНХ
Москва
Россия