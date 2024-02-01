Путин спел гимн России вместе с участниками "Движения первых"

Президент РФ Владимир Путин принял сегодня участие в съезде "Движения первых" и спел вместе с его участниками гимн России.

Путин, выйдя на сцену на ВДНХ, назвал участников движения огромной армией. Только тех, кто в этот день приехал в Москву, набралось 300 тысяч человек.

"А всего вас почти пять миллионов членов движения", - сказал президент.

Выступление главы государства ребята приветствовали скандированием "Россия", после чего они а капелла начали петь российский гимн. Владимир Путин к ним присоединился и подносил участникам свой микрофон, чтобы их было лучше слышно.