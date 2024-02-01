Рябков высказался о размещении ядерного оружия России в других странах

Россия не планирует размещать ядерное оружие в других странах, заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков. Парламентская газета
"Нет, не планирует", - сказал он, отвечая на вопрос о том, собирается ли РФ размещать свое ядерное оружие в какой-либо другой стране, помимо Белоруссии. ТАСС
Рябков в ходе пресс-конференции по итогам первой в рамках российского председательства встречи шерп/су-шерп стран БРИКС указал, что российская сторона проявляет максимальную ответственность при размещении ядерного оружия в Белоруссии. Вечерняя Москва