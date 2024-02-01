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Рябков заявил, что РФ не планирует размещать ядерное оружие в других странах

Россия не планирует размещать ядерное оружие в других странах, заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков. Парламентская газета

"Нет, не планирует", - сказал он, отвечая на вопрос о том, собирается ли РФ размещать свое ядерное оружие в какой-либо другой стране, помимо Белоруссии. ТАСС

Рябков в ходе пресс-конференции по итогам первой в рамках российского председательства встречи шерп/су-шерп стран БРИКС указал, что российская сторона проявляет максимальную ответственность при размещении ядерного оружия в Белоруссии. Вечерняя Москва

Рябков высказался о размещении ядерного оружия России в других странах
© ТАСС
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