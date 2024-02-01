В Госдуме раскрыли детали обращения к Конгрессу США из-за крушения Ил-76

«В это обращение входит то, что власти Украины сбили транспортный самолет, который совершал гуманитарную акцию по согласованию с властями Украины и перевозил 65 военнопленных Украины для их передачи. Каждый шаг, все действия поминутно были согласованы с властями Украины. Причину и кто давал эту команду, мы не знаем. Но это чудовищный террористический акт, абсолютно необъяснимый», — заключил он.