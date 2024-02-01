"Давайте начинать с себя. Мы с вами не только на работе, но представляем наших избирателей и страну. <…> Это отношение к нашим избирателям, к друг другу. Потому что, если выходящий так себя ведет, значит надо тогда всем остальным. Мы что этим хотим показать? Давайте завтра с дивана будем вещать. Ничего личного, но давайте с себя начнем, чтобы не было стыдно", - подчеркнул Володин.