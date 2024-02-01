Мишустин прибыл с визитом в Казахстан

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с двухдневным визитом в Алма-Ату.

В Казахстане российский премьер поучаствует в заседании Евразийского межправсовета, а также выступит на пленарном заседании Международного цифрового форума Digital Almaty 2024.

Кроме того, у Мишустина запланированы переговоры с премьер-министром Киргизии Акылбеком Жапаровым и премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым.