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LIVE: Путин принимает участие во втором съезде "Движения первых"

В четверг, 1 февраля, президент России Владимир Путин принял участие во втором съезде детско-юношеской организации "Движение первых" в Москве. Мероприятие проходит на столичной выставке "Россия", в нем принимают участие более тысячи детей, родителей и наставников из 89 регионов.

На съезде будут обсуждаться вопросы развития движения и формирования федерального совета. Первый съезд прошел 18-20 декабря 2022 года.

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