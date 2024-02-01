LIVE: Путин принимает участие во втором съезде "Движения первых"

В четверг, 1 февраля, президент России Владимир Путин принял участие во втором съезде детско-юношеской организации "Движение первых" в Москве. Мероприятие проходит на столичной выставке "Россия", в нем принимают участие более тысячи детей, родителей и наставников из 89 регионов.