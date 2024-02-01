Песков порассуждал о сохранении памяти о Ельцине

«Это неотъемлемая часть истории нашей страны, и, разумеется, мы храним память о Борисе Николаевиче Ельцине», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, о том, как в Кремле относятся к политику, а также, заметили ли там сегодняшнюю дату.