Путин 1 февраля выступит на съезде «Движение первых» в Москве

Президент России Владимир Путин в четверг, 1 февраля, выступит на закрытии съезда «Движение первых» в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

© Администрация президента РФ

— Сегодня Путин выступит на съезде. Съезд закрывается.

(Президент — прим. «ВМ») обратится к нашей молодежи и к детям, — рассказал он.

По его словам, Путин также проведет совещание по созданию сети современных кампусов. На видеоконференции выступят главы регионов Москвы, Татарстана, Перми, Югры, Уфы, Сахалина и Кемеровской области. Также участие в ней примут представители государственных ведомств: Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков и руководитель Координационного центра правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, передает слова пресс-секретаря главы государства РИА Новости.

Торжественная церемония открытия съезда «Движение первых» состоялась 30 января. Участники из разных регионов обсудили направления развития организации на этот год.