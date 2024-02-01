Путин 1 февраля выступит на съезде «Движение первых» в Москве
Президент России Владимир Путин в четверг, 1 февраля, выступит на закрытии съезда «Движение первых» в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
— Сегодня Путин выступит на съезде. Съезд закрывается.
(Президент — прим. «ВМ») обратится к нашей молодежи и к детям, — рассказал он.
По его словам, Путин также проведет совещание по созданию сети современных кампусов. На видеоконференции выступят главы регионов Москвы, Татарстана, Перми, Югры, Уфы, Сахалина и Кемеровской области. Также участие в ней примут представители государственных ведомств: Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков и руководитель Координационного центра правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, передает слова пресс-секретаря главы государства РИА Новости.
Торжественная церемония открытия съезда «Движение первых» состоялась 30 января. Участники из разных регионов обсудили направления развития организации на этот год.
31 января Путин провел встречу со своими доверенными лицами. В ходе общения действующий глава государства сравнил любовь к Родине и к семье.