В Кремле отреагировали на арест бывшего мэра Севастополя в Лондоне

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов во время ежедневного брифинга об аресте в Лондоне бывшего мэра Севастополя Дмитрия Овсянникова. Газета.Ru

"Я не располагаю подробной информацией на этот счет, - сказал Песков. - Это не совсем вопрос Кремля". ТАСС