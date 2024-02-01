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В Кремле отреагировали на арест бывшего мэра Севастополя в Лондоне

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов во время ежедневного брифинга об аресте в Лондоне бывшего мэра Севастополя Дмитрия Овсянникова. Газета.Ru

"Я не располагаю подробной информацией на этот счет, - сказал Песков. - Это не совсем вопрос Кремля". ТАСС

Ранее британская газета The Times в своей бумажной версии написала о том, что британская полиция в Лондоне задержала за нарушение санкций бывшего губернатора Севастополя и экс-замглавы Минпромторга России Дмитрия Овсянникова. Lenta.ru

В Кремле отреагировали на арест бывшего мэра Севастополя в Лондоне
© РИА Новости
Политика
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