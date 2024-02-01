Путин посетит выставку "Россия" на ВДНХ
Президент РФ Владимир Путин сегодня выступит на съезде Российского движения детей и молодежи "Движение первых", который проходит на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня Путин выступит на съезде [Российского движения детей и молодежи "Движение первых]", - сказал представитель Кремля.
"Съезд [сегодня] закрывается, [Путин] обратится к нашей молодежи и детям", - указал Песков.
II съезд "Движения первых" проходит на площадке выставки-форума "Россия" на ВДНХ с 30 января по 1 февраля.