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Путин посетит выставку "Россия" на ВДНХ

Президент РФ Владимир Путин сегодня выступит на съезде Российского движения детей и молодежи "Движение первых", который проходит на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин посетит выставку "Россия" на ВДНХ
© РИА Новости

"Сегодня Путин выступит на съезде [Российского движения детей и молодежи "Движение первых]", - сказал представитель Кремля.

"Съезд [сегодня] закрывается, [Путин] обратится к нашей молодежи и детям", - указал Песков.

II съезд "Движения первых" проходит на площадке выставки-форума "Россия" на ВДНХ с 30 января по 1 февраля.

Политика
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