В МИД РФ отреагировали на результаты расследования СК крушения Ил-76

Захарова назвала американцев соучастниками атаки на Ил-76
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что администрация президента США Джо Байдена сделала американцев соучастниками атаки на Ил-76. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Транспортный самолет Ил-76, в котором везли на обмен украинских военнослужащих, потерпел крушение 24 января в Белгородской области, все находившиеся на его борту погибли. Позже в Минобороны России назвали крушение результатом теракта ВСУ.
1 февраля в Следственном комитете (СК) РФ назвали тип вооружения, из которого был сбит самолет, - это ракета MIM-104A американского комплекса Patriot.
Во время осмотра места происшествия следователи нашли 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет с надписями и маркировками на английском языке.
В СК исследовали фрагменты и обнаружили следы гексогена с примесями до десяти процентов октогена, что характерно для взрывчатки иностранного производства.
Эксперты заключили, что найденные фрагменты - части зенитной управляемой ракеты MIM-104A комплекса Patriot, разработанной корпорациями Raytheon и Hughes.
«Граждане США должны знать, на что идут их деньги. Байден и команда сделала американцев соучастниками кровавой трагедии», - так прокомментировала это Захарова.