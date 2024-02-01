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Захарова назвала американцев соучастниками атаки на Ил-76

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что администрация президента США Джо Байдена сделала американцев соучастниками атаки на Ил-76. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

В МИД РФ отреагировали на результаты расследования СК крушения Ил-76
© РИА Новости

Транспортный самолет Ил-76, в котором везли на обмен украинских военнослужащих, потерпел крушение 24 января в Белгородской области, все находившиеся на его борту погибли. Позже в Минобороны России назвали крушение результатом теракта ВСУ.

1 февраля в Следственном комитете (СК) РФ назвали тип вооружения, из которого был сбит самолет, - это ракета MIM-104A американского комплекса Patriot.

Во время осмотра места происшествия следователи нашли 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет с надписями и маркировками на английском языке.

СК заявил, что Ил-76 под Белгородом сбили из комплекса Patriot

В СК исследовали фрагменты и обнаружили следы гексогена с примесями до десяти процентов октогена, что характерно для взрывчатки иностранного производства.

Эксперты заключили, что найденные фрагменты - части зенитной управляемой ракеты MIM-104A комплекса Patriot, разработанной корпорациями Raytheon и Hughes.

«Граждане США должны знать, на что идут их деньги. Байден и команда сделала американцев соучастниками кровавой трагедии», - так прокомментировала это Захарова.

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