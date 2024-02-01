В МИД РФ отреагировали на результаты расследования СК крушения Ил-76

Транспортный самолет Ил-76, в котором везли на обмен украинских военнослужащих, потерпел крушение 24 января в Белгородской области, все находившиеся на его борту погибли. Позже в Минобороны России назвали крушение результатом теракта ВСУ.

1 февраля в Следственном комитете (СК) РФ назвали тип вооружения, из которого был сбит самолет, - это ракета MIM-104A американского комплекса Patriot.

Во время осмотра места происшествия следователи нашли 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет с надписями и маркировками на английском языке.

В СК исследовали фрагменты и обнаружили следы гексогена с примесями до десяти процентов октогена, что характерно для взрывчатки иностранного производства.

Эксперты заключили, что найденные фрагменты - части зенитной управляемой ракеты MIM-104A комплекса Patriot, разработанной корпорациями Raytheon и Hughes.