В Кремле прокомментировали членство Армении в Международном уголовном суде

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что членство Армении в Международном уголовном суде (МУС) является суверенным правом этой страны.

«Но для нас важно, чтобы подобные решения негативно не сказывались на наш двусторонних отношениях, которыми мы дорожим и которые надеемся дальше развивать», — сказал Песков.

С 1 февраля Армения официально присоединилась к Международному уголовному суду. Армения стала 124-м государством — участником МУС, а также 19-м государством из стран Восточной Европы.

14 ноября 2023 Армения официально передала документ о ратификации Римского статута, ей необходимо было дождаться вступления его в силу с 1 февраля 2024 года.