Рогов прокомментировал заявление Буданова о новом наступлении ВСУ

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов назвал заявление главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о весеннем наступлении украинских войск политической игрой. Об этом сообщает РИА Новости.

На этой неделе Буданов заявил в интервью изданию «Телеграф», что весной этого года Вооруженные силы Украины могут снова попытаться перейти к наступлению.

По мнению Рогова, таким образом Буданов пытается напомнить о себе в контексте военачальника, принимающего важные государственные решения.

Также общественник считает, что соответствующее заявление может свидетельствовать о том, что на Украине продолжится кампания по замене главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного, поэтому Буданов стремится напомнить о себе, делает резонансные заявления.