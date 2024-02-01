Первый регион России введет порядок запрета на выезд депутатов из страны

Парламент Бурятии разработал порядок принятия решений, по которому депутатам будут ограничивать право на выезд из России. Об этом со ссылкой на законопроект пишет «Интерфакс»

Ограничить выезд, согласно документу, хотят тем депутатам, которые имеют сведения особой важности или владеют секретными данными. Решение об ограничении права на выезд будет принимать председатель Народного Хурала в течение семи рабочих дней со дня последнего ознакомления со сведениями о доступе того или иного парламентария к информации особой важности или совершенно секретным данным.

Из проекта следует, что ограничивать права на выезд из России можно на срок до пяти лет со дня последнего ознакомления депутата с секретными данными. При этом парламент сможет одобрить краткосрочный выезд человека из страны.

Паспорт невыездного депутата на время ограничений будет храниться в отделе госслужбы и кадры Аппарата парламента Бурятии. Законопроект рассмотрят на очередной сессии.