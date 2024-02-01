В Госдуме призвали ООН признать Украину страной-агрессором
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что следует инициировать в Организации Объединенных Наций (ООН) вопрос признания Украины страной-агрессором. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.
По мнению Шеремета, международный суд ООН указал на роль киевских властей, которые хотели признать Россию страной-агрессором. В свою очередь он призвал считать Украину таким государством. По его мнению, весь мир должен узнать о преступлениях Киева.
«Но агрессором как раз является Украина, варварски обстреливая Донбасс, Белгородскую область, Крым, продолжая террор местного населения на оккупированных украинскими боевиками части территорий новых российских регионов. Уверен, что настало время инициировать в ООН вопрос признания Украины страной-агрессором», — отметил парламентарий.
Ранее суд в Гааге отклонил запрошенный Киевом объем выплат от Москвы, однако обвинил Россию в нарушении антитеррористических соглашений в ходе конфликта на востоке Украины. По мнению судей, Москва не уведомляла своевременно Украину об угрозах безопасности стране.