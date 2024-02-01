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Посол РФ обвинил США в нежелании добиваться завершения конфликта на Украине

Отправка ВСУ высокоточных дальнобойных реактивных снарядов GLSDB свидетельствует о том, что США не хотят добиваться скорейшего завершения конфликта на Украине, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, которые приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства, такой шаг Белого дома можно расценивать как определенную реакцию на катастрофу российского Ил-76, сбитого, как утверждает Минобороны РФ, украинскими военнослужащими.

Посол РФ обвинил США в нежелании добиваться завершения конфликта на Украине
© globallookpress.com

Прозвучавшее сегодня подтверждение, что очередная партия дальнобойных боеприпасов находится в пути к линии соприкосновения, по сути, перечеркивает любые заверения Белого дома о желании добиться скорейшего завершения конфликта. <...> Вместо того, чтобы признать ужасающее преступление собственных клиентов, США направляют им новую смертоносную продукцию, — говорится в заявлении российского посла.

31 января издание Politico сообщило о том, что Украина может получить от США высокоточные реактивные снаряды GLSDB уже в ближайшие часы. Передача пройдет в рамках анонсированных в 2023 году поставок. Снаряд GLSDB представляет собой так называемую «бомбу малого диаметра наземного базирования». По словам создателей боеприпаса, дальность его полета превышает 150 километров.

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В свою очередь президент РФ Владимир Путин сообщал, что российский самолет Ил-76, перевозивший украинских пленных, был сбит под Белгородом американской системой Patriot. Он подчеркнул, что его заявление основано на результатах экспертизы. Глава государства добавил, что официально просит прислать международных экспертов и провести необходимый анализ произошедшего, а также оценить имеющиеся вещественные доказательства.

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